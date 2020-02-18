Россию обязали выплатить 50 млрд долларов акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги встал на сторону бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 млрд долларов. Вердикт может быть обжалован в Верховном суде Нидерландов.

По словам главы Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова, представляющего интересы России по данному делу, Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, который встал на сторону РФ, передает РИА «Новости».

Нынешний вердикт может быть обжалован в Верховном суде Нидерландов.

В апреле 2016 года третейский суд в Гааге постановил взыскать с РФ 50 млрд долларов. Россия отказалась платить, тогда акционеры ЮКОСа потребовали взыскать компенсацию принудительно. Во Франции и Бельгии по данному иску был арестован ряд российских активов.

Из 50 млрд наибольшую сумму – 39,97 млрд долларов – должен получить кипрский офшор Hulley Enterprises Limited, связанный с бывшим контролирующим акционером ЮКОСа Group Menatep Limited. Выплата еще 8,2 млрд долларов присуждена кипрской Veteran Petroleum, которая выполняла роль пенсионного фонда бывших сотрудников ЮКОСа. Размер компенсации для зарегистрированного на острове Мэн офшора Yukos Universal Limited суд определил в размере 1,9 млрд долларов.

Гаага, Зоя Осколкова

Гаага. Другие новости 18.02.20

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