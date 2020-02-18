Минюст России ответил на решение гаагского суда по делу ЮКОСа

Россия «продолжит отстаивать свои законные интересы» и оспорит решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов, в Верховном суде Нидерландов. Об этом говорится в заявлении Минюста РФ.

По мнению ведомства, апелляционная инстанция не приняла во внимание «неправомерное использование бывшими акционерами механизма Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован Российской Федерацией и применялся лишь на временной основе в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству».

Кроме того, указывает Минюст, апелляционный суд «проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами». «Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц», – отмечается в сообщении министерства. Минюст заявил, что экс-владельцы нефтекомпании уклонялись от уплаты налогов, выводили средства за рубеж и отмывали деньги.

В ведомстве при этом подчеркнули, что апелляционный суд проигнорировал позицию Европейского суда по правам человека, который «отказал в признании нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и полностью отверг обвинения в адрес России в «политической мотивации» и «репрессивном характере» преследования компании ЮКОС».

В Кремле пока не комментируют решение нидерландского суда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сослался на то, что пока не владеет данной информацией.

Апелляционный суд в Гааге сегодня отменил решение Окружного суда города от 2016 года, который встал на сторону России и освободил ее от выплаты компенсации в размере 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа. В 2014 году Гаагский третейский суд, рассмотрев иск бывших владельцев нефтяной компании, присудил им 50 млрд долларов. Изначально они требовали от России выплаты 114 млрд долларов.

Москва, Наталья Аникина

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