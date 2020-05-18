Эхо дела ЮКОСа: суд в Нидерландах отобрал у России права на «Столичную» и «Московскую»

Суд в Нидерландах наложил арест на принадлежащие России известные водочные бренды «Столичная» и «Московская». Этого добились бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС после того, как Апелляционный суд Гааги в феврале текущего года обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает нидерландское издание nrc.nl. Торговые марки, право России на которые Верховный суд Нидерландов подтвердил в конце января, оказались первыми арестованными российскими активами за рубежом после февральского судебного разбирательства, инициированного экс-акционерами ЮКОСа против российского государства.

«Пока Российская Федерация игнорирует международные суды, мы будем конфисковывать российскую государственную собственность в соответствии с законом. Претензия на товарные знаки в Нидерландах – это только начало», – заявил изданию представитель группы бывших акционеров ЮКОСа Тим Осборн. По его словам, заявленные торговые марки будут проданы продавцу, предложившему самую высокую цену, на открытом аукционе в сентябре текущего года.

Представитель России в деле против бывших акционеров ЮКОСа, глава АНО «Международный центр правовой защиты» Андрей Кондаков заявил, что ему известно о сообщениях об аресте водочных брендов. По его словам, Россия и ФКП «Союзплодоимпорт», через которое российскому государству принадлежат эти торговые марки, будут оспаривать это решение. Об этом информирует РБК.

В ФКП «Союзплодоимпорт» сочли арест принадлежащих ему товарных знаков в Нидерландах неправомерным и заявили о готовности обжаловать данное решение.

Как сообщал «Новый День», в феврале Апелляционный суд в Гааге отменил решение Окружного суда города от 2016 года, который встал на сторону России и освободил ее от выплаты компенсации в размере 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа. В 2014 году Гаагский третейский суд, рассмотрев иск бывших владельцев нефтяной компании, присудил им 50 млрд долларов. Изначально они требовали от России выплаты 114 млрд долларов. С учетом набежавших с того времени процентов Россия должно выплатить экс-акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов.

Кондаков, комментируя это решение, заявлял, что России грозит арест активов за рубежом. По его словам, бывшие акционеры ЮКОСа могут обратиться в национальные суды о наложении ареста на российские активы. Это возможно в том случае, если местные суды признают решение Апелляционного суда в Гааге.

15 мая России обжаловала вердикт Апелляционного суда Гааги, сообщала пресс-служба Минюста России. Ведомство сочло выводы суда «неправомерными и не обоснованными», отметив, что суд Гааги «пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования».

Напомним, в 2018 году Верховный суд Нидерландов лишил люксембургскую компанию Spirits International (SPI), принадлежащую предпринимателю Юрию Шефлеру, права на советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» на территории Бенилюкса, а также постановил выплатить России всю прибыль от их продажи с 1999 года и дополнительно 145 тысяч евро в качестве расходов. SPI подала апелляцию, однако в январе 2020 года Верховный суд Нидерландов отклонил ее.

Спор вокруг товарных знаков популярных российских водок, включая «Столичную», продолжался с 2001 года, когда Высший арбитражный суд РФ вернул эти знаки государству. ФКП «Союзплодоимпорт», созданное в декабре 2001 года, инициировало судебные разбирательства за рубежом, заявив о нарушении своих прав на товарные знаки. Власти РФ оспаривали действия SPI, с конца 90-х годов прошлого века выдававшей производителям водки по всему миру лицензии на использование брендов «Московская» и «Столичная». Сам Шефлер утверждал, что законно приобрел права на эти бренды после того, как государственное ВВО «Союзплодоимпорт», которому они принадлежали, было приватизировано.

Москва, Наталья Петрова

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