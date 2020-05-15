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Пятница, 15 мая 2020, 13:30 мск

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Россия подала жалобу на решение гаагского суда о выплате $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Россия в пятницу, 15 мая, обжаловала вердикт Апелляционного суда Гааги о взыскании с РФ в пользу экс-акционеров ЮКОСа $57 млрд. Об этом информирует пресс-служба Минюста России.

«Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК «ЮКОС», обязывающего Россию выплатить 57 млрд долларов США в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба», – говорится в сообщении.

Минюст РФ счел выводы суда «неправомерными и не обоснованными», отметив, что суд Гааги «пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования».

Кроме того, в ведомстве напомнили о позиции Европейского Суда по правам человек, который в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес России в «политической мотивации» и «репрессивном характере» налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа.

Как сообщал «Новый День», Апелляционный суд в Гааге в феврале текущего года отменил решение Окружного суда города от 2016 года, который встал на сторону России и освободил ее от выплаты компенсации в размере 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа. В 2014 году Гаагский третейский суд, рассмотрев иск бывших владельцев нефтяной компании, присудил им 50 млрд долларов. Изначально они требовали от России выплаты 114 млрд долларов.

Минюст России в тот же день заявил, что решение Апелляционного суда Гааги будет обжаловано. По мнению ведомства, апелляционная инстанция не приняла во внимание «неправомерное использование бывшими акционерами механизма Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован Российской Федерацией и применялся лишь на временной основе в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству».

Кроме того, указал Минюст, апелляционный суд «проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами». «Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц», – отмечается в сообщении ведомства. Минюст также заявил, что экс-владельцы нефтекомпании уклонялись от уплаты налогов, выводили средства за рубеж и отмывали деньги.

Напомним, в мае 2005 года экс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший глава МЕНАТЕПа Платон Лебедев были приговорены к 9 годам лишения свободы за мошенничество и неуплату налогов. Позже суд сократил срок до 8 лет. В декабре 2010 года осужденные получили 14 лет лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки в рамках второго дела ЮКОСа. В 2013 году президент РФВладимир Путин помиловал Ходорковского.

Москва, Наталья Петрова

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