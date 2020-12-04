«Необоснованный вердикт»: Минюст РФ о решении суда Нидерландов по делу ЮКОСа

Министерство юстиции РФ сочло необоснованным решение Верховного суда Нидерландов отклонить ходатайство российской стороны в рамках разбирательства по делу ЮКОСа. Россия «продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях», заявили в министерстве.

По мнению Минюста России, Верховный суд Нидерландов «неправомерно применил чрезмерно строгий стандарт» при оценке шансов на удовлетворение поданной в мае этого года кассационной жалобы России о приостановлении исполнения гаагских арбитражных решений, обязывающих Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов США.

Минюст также обратил внимание на то, что суд не стал принимать во внимание «многочисленные доводы российской стороны о недобросовестных действиях бывших акционеров ОАО «НК «ЮКОС» по взысканию имущества. Речь идет в том числе о «неправомерной попытке обращения взыскания на товарные знаки ФКП «Союзплодоимпорт», а также многочисленных иных попытках ареста имущества, отмененные судами различных государств», указали в ведомстве.

«Верховный суд Нидерландов также проигнорировал подставной характер компаний-однодневок, выступающих стороной разбирательства», – добавили в Минюсте, отметив, что «ранее в практике Верховного суда Нидерландов никогда не принимались решения о приостановлении исполнения по подобным делам».

Ранее в пятницу, 4 декабря, Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство российской стороны, поданное в рамках разбирательства по делу ЮКОСа, о приостановке исполнения судебных решений о выплате $57 млрд по искам бывших акционеров ЮКОСа.

«Суд оценил, как будут затронуты интересы обеих сторон в связи с продолжением или приостановкой исполнения решений, и не нашел оснований для удовлетворения ходатайства Российской Федерации», – говорится в судебном решении.

Решение Верховного суда означает, что бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений до окончательного решения по делу, следует из вердикта.

Как сообщал «Новый День», Апелляционный суд в Гааге 18 февраля 2020 года отменил решение Окружного суда города от 2016 года, который встал на сторону России и освободил ее от выплаты компенсации экс-акционерам ЮКОСа. В 2014 году Гаагский третейский суд, рассмотрев иск бывших владельцев нефтяной компании, присудил им более 50 млрд долларов. Изначально они требовали от России выплаты 114 млрд долларов.

Минюст России 15 мая обжаловал вердикт Апелляционного суда Гааги о взыскании с РФ в пользу экс-акционеров ЮКОСа $57 млрд. В июне суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России.

Напомним, в мае 2005 года экс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший глава МЕНАТЕПа Платон Лебедев были приговорены к 9 годам лишения свободы за мошенничество и неуплату налогов. Позже суд сократил срок до 8 лет. В декабре 2010 года осужденные получили 14 лет лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки в рамках второго дела ЮКОСа. В 2013 году президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского.

Москва, Наталья Петрова

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