Суд в США по просьбе Москвы приостановил процесс по иску экс-акционеров «ЮКОСа» к Российской Федерации

В США Федеральный суд столичного округа Колумбия приостановил судебное разбирательство по делу об иске экс-акционеров «ЮКОСа» к Российской Федерации до ноября 2022 года. С соответствующим ходатайством обратилась Москва, передает ТАСС.

Как сообщается, основание для такого решения является рассмотрение кассационной жалобы РФ в параллельном разбирательстве, которое сейчас проходит в Гааге. «Ходатайство Российской Федерации о приостановлении рассмотрения этого дела удовлетворить, данное дело будет приостановлено до 18 ноября 2022 года или до завершения процесса в Верховном суде Нидерландов об отмене решения [апелляционной инстанции]», – говорится в документе.

Судья обязала обе стороны предоставлять ей раз в полгода совместный отчет о процессе в Нидерландах. Первый должен поступить в суд Колумбии 20 мая 2021 года. Кроме того, суд приостановил на такой же срок рассмотрение всех ходатайств РФ, в том числе о прекращении судебного разбирательства.

Бывшие акционеры компании «ЮКОС» требуют с РФ более $50 млрд. В 2014 году Международный арбитраж обязал Россию выплатить эту сумму компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum, которые связаны с бывшими совладельцами. Суд счел, что Российская Федерация нарушала подписанный ею, но не ратифицированный Договор к Энергетической хартии.

После этого РФ обжаловала приговор в окружном суде Гааги, и получила положительное решение, но апелляционный суд Гааги отменил вердикт окружного суда и восстановил арбитражные решения. Весной этого года Москва подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

Вашингтон, Анна Романова

Вашингтон. Другие новости 21.11.20

«Космокурс» испытает систему зажигания ракетного двигателя. / С Землей сблизится астероид с металлами на 17,4 млрд долларов. / Астрономы обнаружили 4539 неизвестных науке сигналов из космоса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»