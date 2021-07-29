Компания из группы ЮКОСа отсудила у России 5 млрд долларов

Компания Yukos Capital Sarl заявила о победе над Россией в споре о незаконно экспроприированных займах. Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил ей компенсацию в размере 5 млрд долларов.

О решении в пользу Yukos Capital сообщил нидерландский фонд Yukos, управляющий судебными процессами с целью выигрыша и распределения компенсаций за ликвидацию ЮКОСа. Об этом также написало профильное издание Global Arbitration Review, передает РБК.

Суд определил, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах». Спор рассматривался на основании Договора к Энергетической хартии, который РФ подписала в 1994 году, применяла временно, но не ратифицировала.

Изначально Yukos Capital требовала компенсации от государства на 13 млрд долларов. Это дело из так называемой второй волны, которое отличается от основного международного дела ЮКОСа, где бывшие мажоритарные акционеры ликвидированной компании добиваются компенсации на 60 млрд долларов через нидерландские суды.

Yukos Capital настаивает на том, что выдала ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей. В свою очередь российская сторона заявляла, что выданные средства по сути принадлежали самой компании ЮКОС, были завуалированы в виде фиктивных займов и использовались в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов.

Гаага, Зоя Осколкова

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