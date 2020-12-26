Конституционный суд РФ разрешил не платить 50 млрд долларов по «делу ЮКОСа»

Конституционный суд РФ повторно разъяснил ситуацию с применением в России подписанных, но нератифицированных международных договоров. С соответствующим ходатайством выступило правительство РФ. Фактически новое определение суда разрешает России не исполнять решение международного арбитража в Гааге, который взыскал с РФ 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров «ЮКОСа».

Как отмечается документе, правительство РФ считает, что «принимая решение о подписании соответствующих международных договоров Российской Федерации, предусматривающих их временное применение до вступления в силу, оно непосредственно не вправе делегировать разрешение споров иностранных инвесторов, возникающих в связи с осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, международному арбитражу, так как не обладает полномочиями по изменению компетенции российских судов и может изменить предусмотренные национальным правовым регулированием правила только тогда, когда их установление входит в его собственную компетенцию (общеправовой принцип невозможности для субъекта передать больше полномочий, чем у него имеется)».

Конституционный суд пришел к выводу, что ст. 47 Конституции РФ не предписывает исполнять положения международных договоров, которые были подписаны, но не ратифицированы РФ.

«Смысл соответствующей статьи ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» «не допускает временного применения положений международного договора РФ, которые предусматривают разрешение международным арбитражем споров между РФ и иностранными инвесторами, возникших в связи с осуществлением ими инвестиций и предпринимательской деятельности на территории РФ, даже если данный международный договор был официально опубликован, без принятия федерального закона о его ратификации», говорится в определении Конституционного суда.

Кроме того, согласно решению суда, такая ситуация не предполагает, что «согласие правительства РФ на временное применение международного договора РФ, оговоренное при его подписании, распространяется на положения данного международного договора, предусматривающие передачу споров между РФ и иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража».

В марте 2012 года Конституционный суд опубликовал постановление, согласно которому временно применяемые международные договоры в России действуют лишь при официальном опубликовании.

Новое определение Конституционного суда позволит России отказаться от исполнения судебного решения международного арбитража в Гааге о выплате бывшим акционерам «ЮКОСа» более 50 млрд долларов в качестве компенсации за нарушение Энергетической хартии.

Россия подписала в 1994 году Договор к Энергетической хартии, однако не ратифицировала документ и не опубликовала его, применяя на временной основе. В 2009 году РФ отказалась от исполнения договора и заявила, что никогда не исполняла ни одно из положений, противоречащих внутренним законам и Конституции страны. Однако, как отмечает «Коммерсантъ», Арбитраж в Гааге счел, что отказ страны от исполнения Договора не имеет обратной силы, и в феврале апелляция экс-акционеров «ЮКОСа» была удовлетворена, и фактически суд обязал Россию выплатить им более $50 млрд компенсации.

Москва, Алевтина Белова

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