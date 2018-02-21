Австрия отказывается передать права на «Столичную» России

Суд в Австрии подтвердил права люксембургской компании Юрия Шефлера Spirits International (SPI) на известные водочные бренды «Столичная» и «Московская».

Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РАПСИ. Решение было принято апелляционным судом Линца и касается продаж «Столичной» и «Московской» в Австрии.

Однако в январе этого года апелляционный суд в Нидерландах поддержал решение суда нижней инстанции, согласно которому в Голландии права на эти бренды водки принадлежат российскому государственному предприятию «Союзплодоимпорт», а не SPI.

Согласно заявлению SPI, австрийский суд указал, что не обязан следовать прецеденту, установленному судебными органами Нидерландов. Кроме того, суд в Линце отверг позицию голландского суда, признавшего, что оспаривание результатов российской приватизации не может быть ограничено сроком давности, и, как посчитали австрийские судьи, проигнорировавшего тот факт, что в течение многих лет приватизация в России признавалась законной всеми заинтересованными сторонами, включая власти РФ.

В то же время более широкий судебный спор ведется вокруг юридического статуса товарных знаков в 13 европейских странах, включая Великобританию, где, по данным Financial Times, продается 45% водки под маркой «Столичная», а также в США и Австралии.

Спор вокруг товарных знаков популярных российских водок, включая «Столичную», продолжается с 2001 года, когда Высший арбитражный суд РФ вернул эти знаки государству. ФКП «Союзплодоимпорт», созданное в декабре 2001 года, инициировало судебные разбирательства за рубежом, заявив о нарушении своих прав на товарные знаки.

Власти РФ оспаривали действия SPI, с конца 90-х годов прошлого века выдававшей производителям водки по всему миру лицензии на использование брендов «Московская» и «Столичная».

Сам Шефлер утверждал, что законно приобрел права на эти бренды после того, как государственное ВВО «Союзплодоимпорт», которому они принадлежали, было приватизировано. Однако российские власти не согласились с этим и обратились в голландский суд, который встал на их сторону. Компания обжаловала это решение, но апелляционный суд оставил его в силе. В феврале 2014 года Верховный суд Голландии подтвердил права «Союзплодоимпорта» на товарные знаки.

Спор также был возобновлен и в США, где суд неоднократно отказывал в рассмотрении иска «Союзплодимпорт» и ОАО «Московский завод «Кристалл» о нарушении прав на бренд «Столичная». Тем не менее, в начале января 2018 года Второй окружной апелляционный суд США заявил о неправомерности решения суда нижней инстанции, отказавшего истцам на основании того, что передача им прав на товарные знаки государством была якобы произведена с нарушением российского законодательства.

Согласно постановлению апелляционного суда, непризнание законности действий властей иностранного государства стало бы нарушением его суверенитета и международных норм – отмечает издание.

Австрия, служба информации РИА «Новый день»

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