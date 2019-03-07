Ходорковский подверг себя цензуре по Крыму

Опальный олигарх, экс-владелец нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский признал воссоединение Крыма с Россией, но позже исправил свои слова на «политкорректные».

В твиттер-аккаунте МБХ-медиа, принадлежащем Ходорковскому, появилось сообщение о крымской косметике, лицом которой стала бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская.

В твите отмечалось, что лимитированная серия косметических средств посвящена годовщине воссоединения Республики Крым с Россией. Однако вскоре сообщение исправили. Вместо слова «воссоединение», написанного без кавычек, появилось «присоединение», которое автор твита закавычил, передает ФАН. «Лимитированная серия посвящена годовщине «присоединения» Крыма к России…», – говорится в сообщении. На это обратили внимание внимательные подписчики и блогеры. Так, автор телеграм-канала «Русское будущее» счел оперативное изменение позиции «жалким зрелищем», вызванным ударом «по голове от западного начальства».

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 07.03.19

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