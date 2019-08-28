Экс-юрист ФБК Серуканов: Ходорковский многократно спонсировал проекты Навального

К финансированию петербургской подпольной теневой редакции, где готовились фейковые публикации в отношении ряда известных политиков, чиновников и бизнесменов, может быть причастен опальный олигарх Михаил Ходорковский. Такое предположение журналистов ФАН, инициировавших собственное расследование, подтвердил экс-юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов. В частности, в интервью Nation-news.ru он сообщил, что беглый бизнесмен неоднократно оказывал финансовую поддержку различным проектам скандального блогера Алексея Навального.

Редакция ФАН выяснила, что координацией работы «фабрики фейков» Навального занималась Ольга Чуракова – сотрудница медиаресурса «Проект», подконтрольного Ходорковскому. На той неделе правоохранители северной столицы обнаружили квартиру, где развернулась настоящая редакция для создания политических статей компрометирующего характера. Основными фигурантами этих «трудов» были политики, так или иначе аффилированные с партией «Единая Россия». Кроме того, судя по обнаруженным заготовкам, последние статьи были посвящены врио губернатора СПб Александру Беглову и некоторым депутатам местного ЗакСа. Однако эти публикации так и не попали в Сеть. Вероятно, они не были готовы или попросту ждали своего часа, чтобы появиться прямо перед выборами.

Михаил Ходорковский хорошо известен своим неравнодушием к российской либеральной тусовке. В частности, он долгое время поддерживал множество проектов блогера Алексея Навального. Так, очевидно, что незаконная протестная деятельность, развернувшаяся в Москве с середины лета, финансировалась олигархом.

Во время обысков на петербургской «фабрике» были обнаружены дорогостоящие спецсредства для ведения слежки – дроны, камеры, диктофоны и прочее. Это наводит на мысль, что Ходорковский мог финансировать и это предприятие.

Виталий Серуканов вспоминает, что ещё в 2015 году экс-глава ЮКОСа выделял немало средств на создание так называемой демократической коалиции. Также бывшему юристу «ФБК» доподлинно известно, что Ходорковский спонсировал и ряд проектов Алексея Навального.

Вполне очевидным подтверждением причастности олигарха к питерской «темной редакции» служит и участие в данной деятельности журналистки «Проекта» Ольги Чураковой. Девушка не слишком известна в журналистских кругах, «прославившись» лишь однажды фейковым расследованием в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Результатом этой работы стал публичный позор и признание ее некомпетентности. Однако в Петербурге у Ольги были совсем не репортерские задачи – от нее требовалось проявить организаторские качества и наладить работу «фабрики фейков». Именно для этого она прибыла в северную столицу 22 февраля 2019 года, пишет ФАН.

По данным издания, перед Чураковой, судя по всему, стояла вполне конкретная задача – найти нужные кадры, площадку, собрать и подготовить материалы в отношении фигурантов «политического списка», предоставленного Алексеем Навальным. Кроме того, были даны чёткие инструкции в отношении стилистики статей, которые должны были готовить сотрудники ее редакции. Требовалось, чтобы манера написания и «тело» публикаций никак не коррелировались с псевдорасследованиями «ФБК» или каких-либо медиаресурсов Ходорковского.

Чуракова с блеском справилась с поставленной задачей и в течение полугода обеспечивала бесперебойную работу «фабрики». Однако 26 августа была вынуждена срочно приехать в Питер, так как узнала, что «темная редакция» накрыта полицией. Пробыв в северной столице всего день, она раздала новые указания своим сотрудникам и спешно отбыла обратно в Москву.

Петербургские источники в местной оппозиционной тусовке сообщили журналистам, что сотрудники «фабрики» работали над статьями, призванными дискредитировать кандидатов в губернаторы и мундепы. Так, в числе основных целей «интернет-троллей» значились врио губернатора СПб Александр Беглов и некоторые другие известные городские политические деятели.

Кроме того, в редакцию ФАН обратились несколько сотрудников местных избиркомов. Они заявили, что какие-то «журналисты» предлагали им немалое денежное вознаграждение в обмен на махинации с электоральными документами. Избиркомовцы ответили отказом, однако выразили опасения, что эти люди могли договориться с их коллегами.

Так или иначе, как считают журналисты ФАН, в последнее время между Навальным и Ходорковским наблюдается очевидный раскол. Олигарх, знающий цену деньгам, явно осознал, что «поставил не на ту лошадку» – протестная деятельность в Москве, организованная штабом Навального и спонсируемая Ходорковским, потерпела фиаско. Кроме того, либералы не смогли договориться о дальнейшей тактике на предстоящих выборах. Серуканов полагает, что столь дерзкое поведение Навального может означать лишь одно – он мог найти нового щедрого инвестора и не боится потерять поддержку Ходорковского. Также не исключено, что его политические взгляды были просто перекуплены более выгодным предложением.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 28.08.19

Псковский таможенник попался на краже головки сыра. / В Петербурге мужчина устроил стрельбу на детской площадке. / «Эпоха нервозности»: правительство РФ само подготовило кризис и теперь не знает, что делать. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»