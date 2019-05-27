Эксперт объяснил, как Ходорковский «закапывает» сам себя оскорблением российских добровольцев

Выступление опального олигарха Михаила Ходорковского, который заочно обвиняемый в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» вновь спровоцировало громкий скандал. Политолог и медиа-эксперт Руслан Осташко в своем блоге на платформе «Конт» подробно разобрал утверждения миллиардера, которые были сделаны при обсуждении темы предвыборной кампании в Санкт-Петербурге касательно неуловимой «ЧВК Вагнера», которую СМИ отчаянно искали по всему миру.

Эксперт напомнил своим читателям, что в 2018 году олигарх отправил троих либеральных журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко – в Центральноафриканскую республику, чтобы там они нашли «пресловутых бойцов мифической ЧВК» – отправил одних и без охраны, хотя знал, насколько это может быть опасно. Когда журналистов убили местные головорезы, Ходорковский тут же попытался переложить вину на всё ту же ЧВК.

Как отмечает Осташко, получилось неубедительно, и с тех пор Ходорковский использует любой повод, чтобы оклеветать предпринимателя Евгения Пригожина. Именно его российские либералы с особым упорством связывают с вышеупомянутой ЧВК. Под раздачу попадают все те, кто защищал интересы России в Сирии и других государствах. Их Ходорковский называет не иначе как бандитами. По выражению эксперта, опальный олигарх «брызжет ядом» в адрес тех, кто ехал в качестве добровольцев на Донбасс и в Сирию, чтобы остановить кровопролитие.

«То есть наши мужики, которые внесли свой вклад в победу над террористами в Сирии, настоящие интернационалисты – это, по мнению Ходорковского, бандиты. Равно как и те, кто остановил наступление укронацистов в Донбассе», – возмущен Осташко.

Впрочем, иного поведения от транслирующего генеральную линию ЦРУ Ходорковского, по словам Осташко, ждать не приходится. Политолог обратил внимание, что праворадикальные движения на Украине и запрещенное на территории РФ «Исламское государство» являются, по сути, детищем американских спецслужб. При этом, как считает эксперт, погрязший в мошенничестве и убийствах жулик Ходорковский, ограбивший свою страну на миллиарды долларов, с готовностью и явной надеждой на гешефт защищает интересы США.

Несмотря на это, как отмечает Осташко, ни в коем случае нельзя запрещать Ходорковскому высказываться: чем больше беглый олигарх говорит, тем глубже себя закапывает, а вместе с собой и предоставляющие ему площадку либеральные СМИ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.05.19

Названа главная опасность искусственного интеллекта. / В России нефтяные компании спровоцировали рост цен на бензин. / Тайна пропавшей балерины Большого театра может проясниться: в Москве обнаружен череп. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»