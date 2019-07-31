Франц Клинцевич: Ходорковский обязан ответить за убийство российских журналистов

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что к трагической гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) привели жадность и цинизм кровавого олигарха Михаила Ходорковского.

Накануне все вспоминали трагически погибших российских журналистов: Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля. Год назад россияне были отправлены в опасный регион ЦАР по спецзаданию организации Ходорковского «Центр управления расследованиями» (ЦУР). Вечером 30 июля их убила банда неизвестных. Тела были найдены на дороге по пути в город Декоа. На тот момент он являлся опаснейшим африканским районом из-за обострившейся гражданской войны.

С самого начала расследования выяснилось, что граждан России отправили в опасную зону без личной охраны и даже без переводчика. МИД РФ о прибытии представителей прессы также не известили. Сейчас многие СМИ считают причиной трагедии безответственность, экономию средств и халатность ЦУР по отношению к организации рабочего визита своих людей.

Клинцевич пообщался с корреспондентами ФБА «Экономика сегодня» и прокомментировал итоги годового расследования. «Каждый в России знает, кто такой Михаил Ходорковский. Когда-то он приказывал своей службе безопасности жестоко расправляться со всеми, кто стоит на пути миллиардера. Он цинично грабил Россию. Ходорковский – жадный и беспринципный человек, который способен на все ради власти и денег», – выразил свое мнение собеседник.

По словам Клинцевича, именно эти качества Ходорковского привели к гибели журналистов. «Может, прямой цели их убийства он и не преследовал, но факт того, что он в этом замешан, неоспорим: беглый олигарх оставил подчиненных без охраны в горячей точке, сэкономив на жизнях людей. Он намеренно послал людей на убой», – считает сенатор.

По данным следствия, поздней ночью неподалеку от города Сибю автомобиль с корреспондентами остановила банда злоумышленников. Россияне были расстреляны, а тела оставлены в ближайших кустарниках за обочиной дороги. Нанятый водитель БьенвенюДувокама выжил. На пикапе Mitsubishi ему удалось добраться до ближайшего города.

2 августа 2018 года министр информации ЦАР Анж Максим Казаги предположил, что за убийством стоят члены исламистских банд. Ограбление – вот первая официальная версия, о которой говорили МИД РФ и Следственный комитет РФ. Вторая же, предполагает, что за расправой стоит Франция. Ей было невыгодно возвращение России в Африку. Здесь же упоминали и о причастности Ходорковского.

«Руки Михаила Ходорковского уже по локоть испачканы в людской крови. Минимум ресурсов и максимум пользы – таков его принцип. Журналисты в этой ситуации – всего лишь расходный материал. Олигарх прекрасно знал об обстановке в регионе, но намеренно ничего не предпринял для обеспечения безопасности людей. Психология Ходорковского такова: если нужно, он пойдет по трупам», – считает Клинцевич.

В память о гибели журналистов накануне в Москве прошел спецпоказ трех фильмов Александра Расторгуева: «Чистый четверг» – о российских солдатах, участвовавших в чеченской войне, «Последний день» – о протестах 2018 года в Армении и незаконченная лента о матери-одиночке «Прошло три года.

Накануне годовщины трагедии власти ЦАР официально заявили о приостановке расследования по факту убийства россиян. Правда, если будет найдена новая информация, его возобновят. Пока основная версия следствия – разбойное нападение одной из бандитских группировок, орудующих на африканской территории.

«Не важно, к чему приведет расследование. По моему мнению, ответственность за произошедшее должен понести Ходорковский в том числе. Он отправил людей в опасную местность намеренно. И люди погибли. Значит, он должен за это ответить. Вопросы назначения наказания решает суд. Поэтому каким оно будет – угадать невозможно. Наверняка ясно только одно: в очередной раз мир увидел циничного и жестокого Ходорковского. Важно, чтобы все, кто планирует работать с этим «дельцом» задумались прежде всего о смертельных рисках, которые могут их поджидать», – резюмировал Клинцевич.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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