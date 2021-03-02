Пригожин предложил россиянам 500 тысяч долларов за поимку Ходорковского

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию о награде в 250 тысяч долларов за сведения, которые помогли бы ФБР задержать предпринимателя. Ответ бизнесмена приводит пресс-служба компании «Конкорд».

По словам Пригожина, еще в 2018 году в американских судах он не единожды доказал свою невиновность во вмешательстве в американские выборы, которые ему приписывал прокурор Роберт Мюллер. Он отметил, что все 4 миллиона документов, которые американская сторона представила в качестве доказательств по делу, оказались перепечатками статей разных интернет-порталов.

Предприниматель уверен, что очередная попытка ФБР добраться до него – ничто иное, как способ выслужиться перед новым руководством США.

«И на фоне этой клоунады политики-извращенцы бегут, спотыкаясь, чтобы опередить друг друга и поцеловать в попу товарища Байдена, тем самым присягнув ему на верность. Американским патриотам надо было с 16 по 20 год снести голову фальшивой либеральной гидре, но увы, они замешкались из-за любви к своей Родине. И это судьба патриотов всех стран», – подчеркнул бизнесмен.

По мнению Пригожина, у Федерального бюро расследований нет шансов и оснований задерживать его. Ранее Интерпол отказал ФБР в его выдаче, так как никаких уголовных дел против бизнесмена в США нет. Подобное преследование со стороны американских представителей имеет исключительно политические мотивы.

«Я не исключаю, что могу попасть в американскую тюрьму, но случиться это может исключительно, если беда придет изнутри. И если кто-то из представителей силовых структур позарится на подачки дядюшки Сэма и решит предать Родину, то заодно сдадут и меня. Но думаю, что в ближайшие годы, к счастью, России это не грозит. Патриотов в нашей стране значительно больше, чем либерастов, готовых пресмыкаться перед Западом», – цитируют бизнесмена в «Конкорде».

В своем обращении Евгений Пригожин также дал оценку словам олигарха Михаила Ходорковского, который одобрил назначение награды за информацию о деятельности бизнесмена. Пригожин отметил, что в отличие от Ходорковского, его разыскивают по выдуманным обвинениям.

«Что касается гражданина Ходорковского. В этой истории я – патриот и хороший парень. А Ходорковский – плохой парень. Он – бывший олигарх, подкупивший высшее руководство страны 90-х и укравший огромные средства нашего народа, который прячется в Лондоне и иногда просто попукивает. А «Эхо Москвы» усиливает звук и эффект его испражнений», – заявил предприниматель.

Кроме того, бизнесмен выразил готовность заплатить 500 тысяч долларов любому россиянину, если тот вернет беглого олигарха обратно в Россию.

Москва, Екатерина Попова

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