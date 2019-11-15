«Цель Открытой России – дискредитация власти», – в деле о нежелательной организации выступил тайный свидетель

В Екатеринбурге сегодня продолжилось заседание по делу Максима Верникова, которого обвиняют в участии в нежелательной организации. Свои показания дал засекреченный свидетель – некто под кодовым именем Александр Иванов.

Мужчина участвовал в процессе по видеоконференцсвязи, его голос был изменен. Судебная техника протестовала против такой нагрузки, вопросы приходилось повторять несколько раз, еще чаще – просить свидетеля повторить ответ. Тем не менее, после вопросов прокурора удалось узнать, что он познакомился с подсудимым на собраниях регионального отделения «Открытой России» в Екатеринбурге. Видел Верникова на нескольких собраниях, причем знает, что Максим был их организатором. После того как Верников официально перестал быть координатором движения, он продолжил участвовать в собраниях, а в марте 2019 года на собрание сказал, что формально вышел из организации, но остался в качестве участника движения и главного редактора «МБХ-медиа», рассказал механический голос.

Адвокат Роман Качанов в свою очередь спросил, в какой организации состоял свидетель – в российской «Открытой России» или британской Open Russia. «Не имеет значения, так как цель организаций одна и спонсор один. Это одна та же организация под разными названиями», – отметил свидетель. Качанов пытался узнать, откуда у свидетеля такая информация, но тот ограничился общим «так говорят многие участники». Механический голос также назвал основную цель организации: «Основная цель «Открытой России» – дискредитация действующей власти». При этом на вопрос «Призывала ли организация и конкретно Верников к революциям, бунтам, насильственному захвату власти?» он ответил: «Не помню». Позднее, отвечая на вопрос подсудимого, слышал ли свидетель лично от него предложения по дискредитации власти, он ответил «Да». Но примеров не привел. На многие другие вопросы он отвечал схожим образом: указывал на какую-либо деятельность, направленную против государства, но не мог вспомнить подтверждающих фактов или привести конкретный пример.

О том, кто скрывается за механическим голосом и экраном планшета, ничего не известно. На вопрос, почему он скрывает свою личность, угрожал ли ему кто-то, инкогнито ответил кратко: «Перестраховка». Мужчина на все вопросы старался отвечать предельно сжато, но «Новый День» решил привести несколько расширенных оборотов его речи:

«Мною информация была получена на мероприятии «Открытой России»;

«Он распространял информацию, что в отношении него ведется проверка силовыми структурами»;

«Посещал протестные мероприятия»;

«Были призывы, предложения об осуществлении митингов, пикетов»;

«Вопросы, которые могут повлечь привлечение к административной ответственности, могут задавать только сторонники нежелательной организации».

После допроса анонима был объявлен перерыв до 26 ноября, 10:30.

Напомним, Максима Верникова обвиняют в участии в организации, признанной нежелательной, по статье 284.1 УК РФ. В суде говорилось, что у подсудимого возник умысел на участие в деятельности «Открытой России» с целью «формирования мнения о смене власти в Российской Федерации, привлечении единомышленников», он участвовал в собраниях «Открытой России» и выступал там с речами «с целью посягательства на основы конституционного строя», к тому же «кроме посягательства на основы конституционного строя деятельность Верникова угрожала обороноспособности страны». На одном из заседаний прокурор рассказывал, на чем строится обвинение: в деле шесть томов, доказательную базу собирали в том числе по «Википедии» и соцсетям.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.19

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