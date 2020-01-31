Бывшему участнику «Открытой России» грозит 300 часов обязательных работ

Гособвинитель потребовал 300 часов обязательных работ для бывшего координатора регионального отделения «Открытой России» Максима Верникова.

Об этом сам Верников сообщил на своей странице в соцсети, добавив: «Очень странно, учитывая, что минималка по 284.1 УК РФ предусматривает штраф», и добавил, что, судя по срокам процесса, эта отработка придется на летние месяцы.

Как уже сообщал «Новый День», Максима Верникова обвиняют в участии в организации, признанной нежелательной, по статье 284.1 УК РФ. В суде говорилось, что у подсудимого возник умысел на участие в деятельности «Открытой России» с целью «формирования мнения о смене власти в Российской Федерации, привлечении единомышленников». На заседании 15 ноября прошлого года выступил тайный свидетель обвинения – он участвовал в процессе по видеоконференцсвязи, его голос был изменен.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.01.20

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