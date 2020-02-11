В Екатеринбурге вынесли первый в России приговор по уголовному делу «об участии в нежелательной организации» (ФОТО)

В Ленинском районном суде сегодня вынесли приговор экс-активисту «Открытой России» Максиму Верникову. Это первый в России приговор по статье 284.1 УК РФ – об участии в нежелательной организации. Судья Андрей Шашкин назначил Верникову 300 часов обязательных работ.

Такое наказание ранее запрашивал прокурор. Санкции статьи 284.1 УК РФ предусматривают штраф, обязательные, принудительные работы, лишение свободы на срок от двух до шести лет. Максим Верников после оглашения приговора сообщил «Новому Дню», что готов отработать назначенные часы, но будет обязательно обжаловать решение суда.

В реестр нежелательных организаций внесены Open Russia Civiс Movement и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания). Когда Open Russia Civiс Movement попала в список нежелательных, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной комментировал, что это «не отразится на работе общественно-сетевого движения организации в России». А через полгода начались уголовные преследования. Сегодня в суде со слов свидетелей было озвучено, что это одна и та же организация, в уставе которой есть пункт о переименовании в русскоязычную.

Защитники Верникова указывали, что он не имел отношения к британской компании. Кроме того, он снял с себя полномочии координатора движения до возбуждения дела.

В ходе судебного процесса прокуроры отмечали, что у подсудимого возник умысел на участие в деятельности «Открытой России» с целью «формирования мнения о смене власти в Российской Федерации, привлечении единомышленников», он участвовал в собраниях «Открытой России» и выступал там с речами «с целью посягательства на основы конституционного строя», к тому же «кроме посягательства на основы конституционного строя деятельность Верникова угрожала обороноспособности страны». Доказательства приводили из «Гугла», «Википедии», «ВКонтакте», свои показания против оппозиционера давал тайный свидетель – в основном их зачитывал судья во время оглашения приговора.

Оппозиционер из Екатеринбурга – не единственный, кто попал под уголовное преследование по статье о нежелательной организации. Аналогичные дела возбуждены в отношении руководителя ростовского отделения «Партии перемен» Анастасии Шевченко, Яны Антоновой из Краснодарского края, Антона Михальчука из Тюменской области.

Максим Верников рассказал об обысках

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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