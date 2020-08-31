Сторонника Ходорковского за участие в нежелательной организации отправили на кладбище

ФСИН определил место отработки Максиму Верникову, которого осудили за участие в нежелательной организации (284.1 УК РФ). Как рассказал «Новому Дню» оппозиционер, отбывать наказание он будет на Михайловском кладбище. Конкретный вид работ ему не назвали, но Максим предполагает, что, скорее всего, это будет связано с уборкой. Верников предположил, что явиться на работы придется уже на этой неделе, но намерен подать ходатайство об отсрочке на период пандемии.

Напомним, Верникова приговорили к 300 часам обязательных работ, решение устояло в облсуде. Это первый в России приговор по статье 284.1 УК РФ. В ходе рассмотрения дела в первой инстанции прокурор указывал, что иностранная организация признается нежелательной, если «представляет угрозу безопасности и обороноспособности страны», а уголовное дело возбуждается, если участник хотя бы дважды привлекался к административной ответственности – а у Верникова было два штрафа за участие в «Открытой России». Оппозиционер и его защита указывали на невиновность, так как в реестре нежелательных организаций записана британская Open Russia Civiс Movement, к которой активист отношения не имеет. В суде обвинение цитировало «Википедию» и записи «ВКонтакте», также был допрошен тайный свидетель.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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