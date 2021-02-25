Из-за вахты памяти Немцова полиция придет на кладбище к оппозиционеру

Екатеринбургский оппозиционер Максим Верников, отбывающий наказание за участие в нежелательной организации «Открытая Россия», сообщил, что полиция желает провести с ним профилактическую беседу по поводу вахты памяти Бориса Немцова. Напомним, Верников был осужден по статье 284.1 УК РФ, суд назначил ему 300 часов обязательных работ. Он отрабатывает наказание на кладбище.

«Только что позвонил подполковник полиции Трошин (тот самый), сообщил, что жаждет со мной встречи для проведения профилактической беседы в связи с мероприятиями памяти Немцова 27 февраля. Я ему честно сказал, что мне сегодня и завтра к нему идти неудобно, потому что я последние дни отрабатываю на Михайловском. На это господин Трошин уверенно изъявил желание приехать ко мне прямо на кладбище. Ну ок, жду», – написал Максим Верников в фейсбуке.

Вахта памяти Бориса Немцова пройдет в Екатеринбурге 27 февраля. Как ранее писал «Новый День», активисты устроят временный мемориал на площади Труда: принесут портрет политика, поставят свечи и цветы. Ранее партия «Яблоко» заявляла траурный митинг на этот день, но министерство общественной безопасности запретило акцию.

Дополнено. Спустя час Максим Верников в соцсети сообщил, что пообщался с полицейским Антоном Трошиным. «Он сообщил, что никаких претензий к вахте Памяти Немцова у полиции нет, но она требует не превращать памятное мероприятие в пикет или митинг, не использовать на нем никаких плакатов с призывами или партийную символику. Причём мне, как лицу, сообщившему в СМИ информацию о Вахте Памяти могут влепить вторую часть статьи 20.2 (как «организатору несанкционированной акции»). Вахта Памяти проходит в Екатеринбурге с первой годовщины убийства Немцова и никогда ещё у МОБа или полиции не было к ней никаких вопросов. С чего вдруг они возникли именно сейчас, остаётся только догадываться», – написал Верников в фейсбуке.

Отметим, что вахта памяти Немцова проводится в Екатеринбурге шестой раз в один и тот же день – в годовщину убийства политика в Москве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.02.21

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