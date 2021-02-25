«Надеюсь, у нас никто не будет отбирать цветы и тушить свечи»: в Екатеринбурге пройдет вахта памяти Немцова

Екатеринбургские оппозиционеры в шестой раз проведут памятные мероприятия в годовщину убийства Бориса Немцова. В субботу, 27 февраля, на площади Труда активисты поставят портрет политика, зажгут свечи и возложат цветы. Рядом со стихийным мемориалом будут дежурить два человека, вахта памяти продлится с 12:00 до 01:30 (время убийства оппозиционера).

Как рассказал «Новому Дню» председатель свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин, он и еще несколько партийцев придут к мемориалу на площади Труда, чтобы почтить память Немцова, а после отправятся на круглый стол в отеле «Гранд Авеню», который начнется в 15:00. К «яблочникам» планирует присоединиться руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько.

«У нас не будет никаких партийных флагов, плакатов, лозунгов. Мы просто возложим цветы. Это вряд ли можно интерпретировать как несогласованную акцию, и я надеюсь, что правоохранительные органы не станут у нас отбирать цветы и тушить свечи. Это будет выглядеть очень глупо», – отметил Максим Петлин.

Как ранее писал «Новый День», свердловское «Яблоко» заявляло траурный митинг на 27 февраля, но министерство общественной безопасности не согласовало мероприятие, сославшись на эпидситуацию в регионе. Партия пыталась обжаловать отказ МОБ в суде, но безуспешно.

Между тем 23 февраля члены партий «Единой России», КПРФ и ЛДПР провели возложение цветов к военным памятникам в честь Дня защитника Отечества, причем памятные акции проводили группы из нескольких человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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