Суд признал законным отказ МОБа «Яблоку» в проведении шествия памяти Немцова

Ленинский суд отказался удовлетворить иск «яблочника» Дмитрия Калинина к министерству общественной безопасности, в котором активист просил признать незаконным отказ МОБа согласовать шествие и митинг памяти Бориса Немцова 27 февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судья признала действия министерства законными, так как они направлены на сохранение здоровья людей, которое организаторы мероприятия фактически обеспечить не могут. Также она подчеркнула, что МОБ не запрещал акцию, а просил перенести ее на дату, когда нормализуется эпидемическая ситуация.

Представитель истца Елена Дианова привела несколько аргументов в поддержку позиции заявителя. Она пояснила, что минбез действительно предложил перенести мероприятие на какую-то другую дату, но членов партии «Яблоко» это не устраивает, так как шествие приурочено именно к годовщине убийства политика, и проводить его в какой-то другой день было бы абсурдно, но они были готовы перенести митинг в любое другое место.

Кроме того, отметила она, заявленное мероприятие не попадает в разряд ограниченных указом губернатора зрелищных, развлекательных, рекламных мероприятий. Более того, публичные мероприятия в городе уже проходят – Елена Дианова привела в пример акцию работников «Сима-Ленда» в поддержку президента. Судья заявила, что ничего об этом не слышала.

Как уже писал «Новый День», представители МОБа на заседание не явились, прислав письменный отзыв на иск. Они мотивировали отказ тем, что «яблочники» не смогут обеспечить охрану здоровья участников шествия и митинга.

Екатеринбург, новый день, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

В Свердловской области – 219 новых случаев коронавируса и 11 смертей. / Умер профессор ЕГТИ Владимир Марченко, который обучал многих свердловских актеров. / Шестимесячному Мише Бахтину поставили жизненно необходимый укол за 160 миллионов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»