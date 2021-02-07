Руководству компании «Сима-ленд» вынесли предупреждение за массовое шествие в поддержку Путина

Министерство общественной безопасности Свердловской области вынесло предупреждение руководству компании «Сима-ленд» после записи ролика в поддержку Путина. Для съемки видео сотрудники компании устроили массовое шествие по территории предприятия. Ранее «Новому Дню» в МОБе поясняли, что проведение подобных мероприятий на частной территории не требует согласований.

Как пишет портал е1.ru, предупреждение подписал министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. В документе есть ссылка на статью № 7 Федерального закона РФ от 19 июня 2004 года № 54: «Уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия». Министр пояснил журналистам, что компания «Сима-ленд» будет привлечена к ответственности, к какой – не уточняется.

Ранее в МОБе корреспонденту «Нового Дня» поясняли, что уведомление о проведении массового мероприятия не подавалось, но оно и не требовалось, поскольку шествие проходило на частной территории предприятия, а в этом случае согласований не требуется.

Напомним, на видео, которое записали в «Сима-ленде», несколько тысяч человек идут под песню «Давай, Россия», размахивая флагами. Колонна проходит мимо главного здания торгового комплекса, затем люди выстраиваются в надпись «Путин – наш президент». За время короткого ролика участники акции дважды кричат «Путин – наш президент» и «Владимир Владимирович, мы с вами». Собравшиеся размахивают плакатами красного цвета без надписей. Представителей полиции на ролике не видно.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/715674.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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