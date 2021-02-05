МОБ о патриотическом шествии «Сима-ленда»: на частной территории согласования не нужны

Сотрудники «Сима-ленда» записали очередной ролик в поддержку президента. На этот раз они устроили массовое шествие вдоль парковки у торгового центра.

На видео (опубликовано на Znak.com) несколько тысяч человек идут под песню «Давай, Россия», размахивая флагами. Колонна проходит мимо главного здания торгового комплекса, затем люди выстраиваются в надпись «Путин – наш президент». За время короткого ролика участники акции дважды кричат «Путин – наш президент» и «Владимир Владимирович, мы с вами». Собравшиеся имеют при себе пустые плакаты красного цвета, которыми размахивают над головами. Представителей полиции на ролике не видно.

«Новый День» уточнил в министерстве общественной безопасности, подавалось ли уведомление о проведении массового мероприятия – там ответили, что на видео частная территория предприятия, а на частной территории не требуется согласований.

Добавим, мероприятия с противоположным посылом и на общественных пространствах в Екатеринбурге, как и в других городах России, в минувшие выходные заканчивались массовыми задержаниями. А по итогам акции 23 января в Москве было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В Екатеринбурге шествия 23 и 31 января не согласовывались.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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