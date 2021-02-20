Представители минбеза объяснили, почему не согласовали митинг «яблочников»

Представители Министерства общественной безопасности Свердловской области не пришли на судебное заседание по иску члена партии «Яблоко» Дмитрия Калинина о признании незаконным отказа в согласовании акции в годовщину убийства Бориса Немцова, которую яблочники планировали провести 27 февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судья объявила, что чиновники известили суд о том, что не смогут приехать из-за занятости и попросили рассмотреть дело в их отсутствие. Свою позицию минбез изложил в письменном отзыве.

По мнению чиновников, заявитель Дмитрий Калинин произвольно трактовал указ губернатора № 100 УГ, утверждая, что шествия на свежем воздухе в нем не запрещены. По мнению минбеза, проведение митинга и шествия ставит под угрозу безопасность участников мероприятия. Также в отзыве говорится, что на площади Труда невозможно разместить заявленные триста человек с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, минбез не запретил шествие, а предложил перенести его дату на период, когда эпидемиологическая ситуация в области стабилизируется.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

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