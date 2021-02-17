Минбез отказал «Яблоку» и «Парнасу» в проведении шествия памяти Немцова

Министерство общественной безопасности не согласовало свердловским ячейкам «Яблока» и «Парнаса» проведение шествия и митинга памяти Бориса Немцова 27 февраля.

Об этом «Новому Дню» рассказал член федерального совета партии «Яблоко» Максим Петлин. Сейчас организаторы думают, что делать. «Наши челябинские коллеги тоже получили отказ и подали в суд. Возможно, мы пойдем тем же путем», – заявил Петлин. Он также добавил, что какие-то мероприятия памяти Немцова все равно состоятся, «может быть, менее масштабные».

Напомним, в случае согласования мероприятия организаторы хотели собраться в 13:00 у ККТ «Космос», откуда пройти вдоль набережной, через подземный переход под Плотинкой к месту митинга на площади Труда. После митинга активисты собирались провести в одном из ближайших к площади конференц-залов круглый стол с рабочим названием «Постконституционная Россия».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.21

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