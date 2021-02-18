«Яблочники» подали в суд на МОБ за отказ в проведении митинга памяти Немцова

Юрист свердловского отделения партии «Яблоко» Елена Белютий подала в Ленинский районный суд административный иск к областному министерству общественной безопасности с требованием признать незаконным отказ в проведении 27 февраля шествия и митинга памяти Бориса Немцова и согласовать его (чиновники обосновали свой отказ необходимостью соблюдать коронавирусные ограничения). Иск подан от имени «яблочника» Дмитрия Калинина, одного из тех, кто подавал в минбез уведомление о проведении этого публичного мероприятия. Об этом рассказал «Новому Дню» член федерального бюро партии Максим Петлин.

Петлин надеется, что иск будет рассмотрен в ускоренном порядке, потому что до 27 февраля осталось не так много времени. Он также написал в соцсети, почему считает полученный накануне отказ министерства незаконным: «Наше мероприятие будет проходить на открытом воздухе, никаких прямых запретов на подобные мероприятия нет, более того Указ губернатора Свердловской области разрешает проведение некоторых массовых мероприятий в закрытых помещениях, работают детские сады, школы, ВУЗы. Наши шествие и митинг будут отвечать всем нормам безопасности, и в плане социальной дистанции, и в плане предполагаемой выдачи масок тем участникам, у которых этих масок бы не оказалось.

Мы считаем, что запрет на проведение общественно – политических публичных мероприятий политически мотивированным и нарушающим Конституционные права граждан».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.21

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