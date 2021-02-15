Представители «Яблока» и «Парнаса» подали в МОБ заявку на шествие памяти Немцова

Сегодня, 15 февраля, представители партий «Яблоко» и «Парнас», Дмитрий Калинин и Надежда Шестакова, подали в областное министерство общественной безопасности уведомление о проведении 27 февраля шествия и митинга памяти Бориса Немцова.

Член федерального бюро партии «Яблоко» Максим Петлин сообщил, что в случае согласования мероприятия планируется собраться в 13:00 у ККТ «Космос», откуда пройти вдоль набережной, через подземный переход под Плотинкой к месту митинга на площади Труда. Заявленная численность участников – 300 человек.

После митинга активисты надеются провести в одном из ближайших к площади конференц-залов круглый стол с рабочим названием «Постконституционная Россия», где пройдет обсуждение, какие методы защиты использовать гражданскому обществу и чего ждать в ближайшем будущем.

«Конечно, многое в этих планах на 27 февраля будет зависеть от позиции региональных властей, мы очень надеемся на понимание», – отмечает Петлин.

Напомним, в последнее время свердловским отделениям политических партий на согласование акций не везет. На прошлой неделе власти отказали в проведении митингов 23 февраля сразу двум партиям – КПРФ и ЛДПР. Первые собирались поднять острые социально-экономические проблемы, вторые – провести митинг во славу русской армии и традиционных ценностей. Но отказали им на одном и том же основании: неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.02.21

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