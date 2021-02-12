Свердловским коммунистам и либерал-демократам запретили митинги 23 февраля. Предлог – коронавирус

Власти отказали КПРФ в проведении митингов 23 февраля в Екатеринбурге и большинстве городов Свердловской области.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети первый секретарь обкома Александр Ивачев. «Тем не менее, установку Центрального комитета партии никто не отменял. В Москве товарищи заявили, что все равно будут выходить. Будем думать, что делать в сложившейся ситуации. О решении сообщим в начале следующей недели», – написал он.

Его однопартиец, депутат заксо Александр Ладыгин, рассказал «Новому Дню», что власти мотивировали свой отказ заботой о здоровье коммунистов: «Они указали, что мы не сможем обеспечить безопасность всех участников, проконтролировать маски, социальную дистанцию и так далее». Сейчас коммунисты думают над возможностью проведения одиночных пикетов.

Напомним, 9 февраля коммунисты подали в МОБ заявку о проведении митинга 23 февраля и попросили пустить их митинговать на площадь Труда. Как и в Москве, митинг коммунистов должен быть посвящен преодолению экономического кризиса и другим острым проблемам. КПРФ рассчитывали собрать 100 человек.

Во время подготовки текста выяснилось, что отказали в проведении митинга 23 февраля и либерал-демократам, которые собирались провести митинг во славу русской армии и традиционных ценностей. Причина та же. Но в отличие от коммунистов, «соколы Жириновского» никаких альтернативных акций проводить не будут. Об этом сообщил руководитель аппарата отделения Антон Безденежных.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.21

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