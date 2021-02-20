Цветочные «акции» ЕР и ЛДПР в Екатеринбурге не будут массовыми

«Единая Россия», КПРФ и ЛДПР отметят День защитника Отечества очень похожими акциями – возложением цветов к воинским мемориалам. Подобное единодушие политических соперников наблюдается впервые.

Как выяснил «Новый День», в Екатеринбурге партийные мероприятия не будут носить массовый характер. Так, в свердловском отделении «Единой России» агентству сообщили, что партийцы сами решают, к какому монументу и в какое время они будут возлагать цветы. Поэтому официальных анонсов СРО ЕР не делает. Стоит отметить, что в Москве единороссы объявили акцию «Защитим память героев», которую массово проведут на Поклонной горе.

В свердловском отделении ЛДПР решили придерживаться формата «одиночного возложения цветов». Как сообщил «Новому Дню» координатор партии в регионе Антон Гусев, каждый из партийцев по желанию может принести цветы к любому военному памятнику в любом городе. Никаких организованных акций не будет. Сам Гусев намерен возложить цветы к памятнику «Черный тюльпан» в Екатеринбурге. При этом ранее ЛДПР подавала заявку на проведение митинга там же – на площади Советской Армии. Либерал-демократы собирались выходить «в поддержку русской армии и традиционных ценностей», но МОБ не разрешил массовое мероприятие из-за эпидемиологической ситуации.

Коронавирус также стал причиной отмены митинга свердловских коммунистов, которые, в отличие от ЛДПР, заявили протестную повестку. После отказа, полученного в министерстве безопасности, обком КПРФ тоже анонсировал возложение цветов к памятникам, не уточняя формат акции. «У нас есть установка центрального комитета партии на то, чтобы выйти и отметить наш государственный праздник, и сделать это в рамках закона», – сообщал ранее руководитель свердловских коммунистов Александр Ивачев. Других подробностей о проведении «цветочной акции» от КПРФ до сих пор нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

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