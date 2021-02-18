Политологи об «акциях» КПРФ и ЛДПР: «Не оседлать тему протестов, так хоть ножки помочить»

После отказа министерства общественной безопасности в проведении митингов партии системной оппозиции выбрали новую форму проведения акции 23 февраля. ЛПДР анонсировала «одиночное возложение цветов», КПРФ пока говорит о некоторой массовости, но с учетом «всех санитарно-эпидемиологических требований».

«Парламентские партии скованы законодательством, которое они обязаны соблюдать. Если они будут участвовать в несанкционированных акциях, к ним будет много вопросов, будут серьезные последствия, в первую очередь для руководителей. И второе, они обязаны соблюдать и неписанные правила дворцового этикета. Идет борьба с эскалацией конфликта, а значит, они не имеют права принимать участие в усилении протеста. Но с другой стороны, они понимают, что должны оставаться в повестке, что протестная волна не схлынула. Таким образом партии пытаются если не оседлать, то хотя бы ножки помочить на теме протестов, чтоб совсем белыми и пушистыми не выглядеть», – говорит политолог Александр Пирогов. Он считает, что партиям системной оппозиции важно не то, сколько человек придет на их акцию, им важнее отыграть саму непростую ситуацию, найти какую-то альтернативу протестам, но так, чтобы не растерять избирателей.

По мнению политолога Алексея Швайгерта, такая подмена – возложение цветов вместо акции протеста – смотрится довольно вяло: «С точки зрения какой-то электоральной эффективности в год выборов об этом смешно говорить. А с другой стороны, медиаповоды отрабатывать надо, разнарядка сделать пришла. Ни о масштабности, ни о каком-то охвате говорить и не стоит, понятно, что для медиакартинки что угодно можно сделать, хоть одного человека с плакатом на всю страну растиражировать. Но все это выглядит беззубо».

Он отметил, что власть тоже не может в сложившейся ситуации разрешить акции, даже если предполагает, что толпы на улицу не выйдут. «У власти есть некие фантомные боли в связи с прошедшими событиями. На любую уличную активность наложено табу. Надо немного подзабыть улицы – вот околовластная и провластная позиция. Дело даже не в том, что не надо выводить на улицу тысячу человек, сама по себе заявка вывести людей становится инфоповодом», – прокомментировал политолог.

С тем, что власть не может согласовать заявки системной оппозиции из-за недавних акций сторонников Навального, согласен и Пирогов. «Массовые акции прошли, но протестные настроения никуда не делись, не улеглись, дух протеста был выпущен и загнать его обратно сложно. Власти опасаются, чтоб и системные политические силы не способствовали этому. Если бы это было через 2-3 месяца после прошедших акций, то никто бы не стал запрещать акции системной оппозиции. Здесь исключительно тактическое решение», – добавил он.

Добавим, МОБ также отказался согласовывать уведомление «Яблока» и «Парнаса» на проведение шествия памяти Бориса Немцова – из-за коронавируса. Как сообщает лидер свердловского «Яблока» Максим Петлин, решение будет оспорено в суде, он указывает, что мероприятия будут проходить на свежем воздухе, а в регионе разрешены некоторые массовые мероприятия в закрытых помещениях. «Запрет на проведение общественно – политических публичных мероприятий политически мотивированным и нарушающим Конституционные права граждан», – отметил Петлин в публикации на своей странице в фейсбуке. Шествие запланировано на 27 февраля.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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