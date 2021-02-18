КПРФ и ЛДПР вместо митингов проведут возложение цветов в честь 23 Февраля

КПРФ и ЛДПР, которым власти отказали в проведении митингов 23 февраля, планируют альтернативные акции – возложение цветов к военным памятникам. Место и время мероприятий еще уточняется. Неофициально в партиях отмечают, что все будет зависеть от того, как отреагирует полиция на собрания активистов.

«У нас есть установка центрального комитета партии на то, чтобы выйти и отметить наш государственный праздник, и сделать это в рамках закона. Соответственно, мы так и собираемся поступить. Выйдем на улицу, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, и отметим праздник. Такое желание есть у коммунистов Екатеринбурга и Свердловской области, запрещать им это мы не можем», – прокомментировал «Новому Дню» первый секретарь обкома партии Александр Ивачев.

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Гусев сообщил агентству, что речь идет об «одиночном возложении цветов», но пока в партии не решили, у какого памятника это сделать.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.21

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