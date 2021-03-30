Начальник ГУ МВД заявил, что он не против возложения цветов к памятникам

Начальник ГУ МВД Свердловской области Александр Мешков заявил, что не имеет ничего против возложения цветов к монументам в памятные даты.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Александра Ладыгина. Депутат заявил, что из-за антиковидных ограничений в прошлом году было практически невозможно согласовать ни одно публичное мероприятие, и его однопартийцы были неоднократно оштрафованы – например, в Качканаре на автопробеге со знаменем Победы 9 Мая. Он поинтересовался мнением начальника ГУ МВД по этому вопросу – что можно, а что нельзя.

По словам Мешкова, он никогда не отдавал приказов составлять протоколы об административных нарушениях на людей, возлагающих цветы. «Поверьте, я такие команды не давал и давать не буду, именно когда люди возлагают цветы или знамя Победы. И сотрудникам своим скажу. Ни в коем случае. Что касается публичных мероприятий – я откровенно скажу: мы никакого влияния на органы МСУ не оказываем в том плане, проводить их или не проводить. Это их задача, мы в этом не участвуем. И поверьте, если на праздниках будут возлагаться цветы – мне без разницы, будут это КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» – никаких препятствий не будет», – заявил он.

Напомним, КПРФ и ЛДПР хотели провести праздничные митинги 23 Февраля, но министерство общественной безопасности им отказало. Тогда партийцы запланировали альтернативные акции – возложение цветов к военным памятникам. При этом место и время мероприятий они заранее не афишировали. Неофициально в партиях отмечали, что все будет зависеть от того, как отреагирует полиция на собрания активистов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

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