Екатеринбургского оппозиционера позвали в прокуратуру после разговора с Ходорковским по скайпу

В Екатеринбурге прокуратура возбудила дело против оппозиционера Максима Верникова. Поводом стала прошедшая полтора месяца назад беседа по скайпу с Михаилом Ходорковским.

В отношении Верникова возбуждено дело по 20.33 КоАП «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». Поводом стало общение с Ходорковским по скайпу, которое в октябре организовали в гостинице «Центральной». Беседу, напомним, прервали сотрудники центра «Э» – правоохранители посчитали, что в гостинице собрались сторонники нежелательной организации «Открытая Россия», которую возглавляет Ходорковский. Хотя организаторы тогда заявляли, что приглашали всех желающих поговорить с опальным политиком, деятельность «Открытой России» ни при чем.

Дозвониться до Максима Верникова сегодня не удалось, но, судя по его комментариям в соцсети, он несогласен с тем, как трактовала прокуратура общение по скайпу. «Интересно узнать: а куда же смотрят господа прокуроры, когда тот же Ходорковский раздает интервью «Дождю», Дудю, «Коммерсанту», РБК и многим другим??? В общем смех смехом, а на допрос вызывают 7 декабря к 10:00. Сейчас с Юлей Федотовой и правозащитой «Открытки» решаем, пойдем ли вообще туда и будем ли вообще как-то реагировать на их телодвижения», – пишет Верников.

Фото со страницы Максима Верникова в фейсбуке

По словам Юлии Федотовой, «приглашение» на беседу в прокуратуру пока пришло только Верникову.

Добавим, в октябре силовики сорвать телемост с Ходорковским фактически не смогли – они в гостиницу пришли уже к окончанию мероприятия. Никаких задержаний не было, но у собравшихся переписали паспортные данные.

Екатеринбург, служба информации

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