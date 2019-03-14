Экс-главу «Открытой России» в Екатеринбурге отпустили под обязательство о явке

Максима Верникова, у которого сегодня прошли обыски из-за связи с «Открытой Россией», отпустили после допроса в СК. Он находится в статусе подозреваемого.

«Допрос окончен, я остаюсь в качестве подозреваемого, не в качестве обвиняемого. Меру пресечения мне не избрали, избрали иную меру процессуального принуждения – обязательство о явке, также нужно сообщать в СК в случае смены места жительства. Кроме того, у меня изъяли загранпаспорт, так что я не могу выехать за границу», – рассказал Верников корпункту «Урал МБХ медиа» , главным редактором которого он является.

Адвокат подтвердил корреспонденту РИА «Новый День», что Верников на свободе, однако пока до него дозвониться невозможно – телефон экс-координатора «Открытой России» отключен. Как рассказал Верников на своей странице «ВКонтакте», у него забрали Макбук и телефон.

В СУ СК по Свердловской области эту ситуацию комментировать отказались.

Сегодня утром у Максима Верникова прошли обыски – они связаны с возбуждением уголовного дела по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». В России нежелательными организациями признали Open Russia Civiс Movement и Otkrytaya Rossia, обе зарегистрированы в Великобритании.

Сторонники «Открытой России» указывают, что российская организация с ними не связана. Максим Верников был координатором «Открытой России» в Екатеринбурге, но в декабре вышел из нее. Из-за участия в «Открытой России» у Верникова есть несколько административных штрафов. Так, в начале декабря 2018 года его вызывали в прокуратуру из-за дела по 20.33 КоАП «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». Поводом стало общение с Ходорковским по скайпу, которое в октябре организовали в гостинице «Центральной».

Дело Максима Верникова – второе в России в отношении сторонников «Открытой России». Впервые уголовное дело возбудили в отношении Анастасии Шевченко. В январе Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил ее под домашний арест. Шевченко заявляла, что инспектор ФСИН не позволял ей навещать дочь-инвалида – ребенок находился в интернате. 30 января Анастасию отпустили к дочери, а 31 января девочка скончалась.

Екатеринбург, служба информации

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