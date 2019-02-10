В России прошел «марш материнского гнева»

Сегодня в ряде регионов России прошел несогласованный с властями «Марш материнского гнева» в поддержку члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко, отправленной под арест по делу о деятельности нежелательной на территории РФ организации – в этот период у нее умерла дочь-инвалид. В Москве, судя по оценке полиции, в акции приняли участие порядка 400 человек.

Участники марша с наклеенными на одежду черными сердцами в знак скорби о недавно умершей дочери Шевченко прошли от станции метро «Пушкинская» до «Кропоткинской». В московской полиции уточнили, что марш прошел в спокойной обстановке. «В центре Москвы завершилась публичная акция, проведение которой не было в установленном порядке согласовано органами власти. В мероприятии приняли участие около 400 человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и общественной безопасности», – говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД.

Координатор столичного отделения «Открытой России» Виктор Котов, слова которого цитирует «Интерфакс», утверждает, что в ходе акции были задержаны четыре человека, все они доставлены в полицию.

О задержаниях активистов сообщается, в том числе, в Санкт-Петербурге.

Шевченко стала первым в России фигурантом уголовного дела по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации). В январе Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил ее под домашний арест. 31 января старшая дочь Шевченко, которая ранее была госпитализирована в критическом состоянии, скончалась. Девочка была госпитализирована из интерната для детей с особенностями развития с обструктивным бронхитом. Шевченко дали разрешение посетить в больнице дочь, а после – побывать на ее похоронах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.02.19

Битва за Венесуэлу: судьба Мадуро решится в Совбезе ООН. / Япония все еще надеется на скорое заключение мирного договора с Россией. / Тюменцы попросят Путина спасти губернатора Моора. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»