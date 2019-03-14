В Екатеринбурге после обыска задержан сторонник Ходорковского. Возбуждено уголовное дело

Сегодня ранним утром силовики провели обыск у члена Свердловского отделения общественного сетевого движения «Открытая Россия» Максима Верникова.

Как сообщили РИА «Новый День» источники в силовых структурах, проведение обыска связано с возбуждением уголовного дела по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

«Следственные действия проводятся в отношении участника региональной ячейки «Открытая Россия», созданной по инициативе Михаила Ходорковского, экс-совладельца нефтяной компании «ЮКОС», признанного виновным в мошенничестве и других преступлениях, ныне проживающего за границей, что не мешает ему управлять так называемой «Открыткой» и финансировать её деятельность», – отметил источник.

По данным сообщества «Екатеринбург за свободу», Максим Верников задержан и доставлен в Следственный комитет по Свердловской области.

Напомним, в 2017 году Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности «Открытой России» нежелательной.

Правоохранительные органы обещали дать официальные комментарии позже.

Екатеринбург, служба информации

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