В Краснодаре известного юриста из Екатеринбурга вызвали в прокуратуру по делу о нежелательной организации

В Краснодаре правозащитницу Юлию Федотову вызвали в прокуратуру по вопросу возбуждения административного дела по ст. 20.33 «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». «Позвонили из УгРо по распоряжению прокуратуры (новая функция полиции – почтальоны). Возбуждаются по 20.33. Я бы не удивилась, если бы по 148 УК РФ. Но за «Открытку», – сообщила юрист в фейсбуке.

В беседе с корреспондентом РИА «Новый День» она уточнила, что была юристом «Правозащиты Открытки», но не состоит в этой организации с января. В России под преследование, в том числе уголовное, попадают сторонники «Открытой России», которую власти ассоциируют с признанной нежелательной британской Open Russia. Но «Правозащита Открытки» – это отдельная организация. Какие претензии могут быть у надзорного органа к Федотовой, станет понятно после общения с прокурорами. Ее защиту в рамках Pro bono проект «Право 45» осуществляет Алексей Аванесян, а также Кондрат Горишний, Феликс Вертегель, Тимур Филиппов, Михаил Охрименко.

Юлия Федотова – известный юрист из Екатеринбурга, защищала оппозиционеров, оспаривала закон об оскорблении власти. С недавних пор работает в Краснодаре, одно из самых известных ее дел в этом регионе – дело Дмитрия Бакшеева, известного как «краснодарский каннибал». Его осудили за убийство и надругательство над телом, Федотова пытается доказать, что имело место быть только второе преступление, настоящий убийца на свободе, а адвокат Бакшеева по назначению реальной защитой не занималась.

Добавим, в нескольких регионах страны были возбуждены уголовные дела по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». В Екатеринбурге уже начался судебный процесс над экс-руководителем «Открытой России» Максимом Верниковым. Прокурор на первом заседании обозначил, что у Верникова «возник умысел на участие в деятельности «Открытой России» с целью «формирования мнения о смене власти в Российской Федерации, привлечении единомышленников», он участвовал в собраниях «Открытой России» и выступал там с речами, «с целью посягательства на основы конституционного строя», его деятельность угрожала обороноспособности страны. Защитники Верникова указывают, что дело носит сугубо политический характер.

А кроме того, нежелательной признана британская Open Russia, а не «Открытая Россия» с пропиской в нашем государстве.

Екатеринбург, Краснодар, Светлана Загороднева

Екатеринбург, Краснодар. Другие новости 03.10.19

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