Юриста Юлию Федотову привлекают по статье о нежелательной организации из-за репоста

Юлия Федотова, известная правозащитница из Екатеринбурга, которая сейчас работает в Краснодаре, рассказала, почему ее пригласили в прокуратуру по делу 20.33 КаОП РФ. Как оказалось, она сделала репост видео с чтением стихов – причем героя видео на Кубани уже пытались привлечь к ответственности, но суд его оправдал. Речь идет о деле поэта Максима Дроздова, он читал стихи на мероприятии «Открытой России» под названием «Открытая капуста».

Поэт репостнул видео с чтением, в кадры попала символика «Открытой России». Видео было снято в 2018 году, приглашение от прокуратуры пришло в марте 2019-го. Суд оправдал мужчину из-за нарушения сроков давности. Юлия Федотова вместе с юристом Алексеем Аванесяном вела это дело. Она репостнула видео к себе на страницу, причем сделала это 22 января 2019 года. А 2 октября, спустя более чем 8 месяцев, надзорное ведомство озадачилось возбуждением в ее отношении административного дела. Причем ее вызвал тот же самый прокурор Леонид Могильный, который проиграл дело поэта. А основанием привлечения стал материал оперативника угро из ГУВД.

«На вопрос Алексея (Аванесяна), не является ли это дело местью за профессиональную деятельность, Могильный обиженно промолчал. Цирк. Пока опросились, возбуждаться будут вскоре», – написала в фейсбуке Юлия Федотова. В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» она отметила, что срок давности по статье КоАП – 3 месяца, но почему-то на это решили не обращать внимания. Чем закончится дело, с учетом местной специфики, она предсказать затруднилась.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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