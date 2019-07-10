Экс-координатора «Открытой России» досрочно отпустили из психиатрической клиники

Бывший координатор «Открытой России» в Екатеринбурге Максим Верников вышел из психиатрической клиники, где он проходил экспертизу по ходатайству следователя по своему уголовному делу.

Как написал в соцсети сам Максим, он пробыл на Сибирском тракте почти в два раза меньше максимально возможного срока. «К счастью, персонал здесь оказался абсолютно доброжелательным. Было видно, что все понимают, насколько абсурдно мое нахождение на этой экспертизе и потому не искали поводов, чтобы задержать меня наподольше», – рассказал он. В разговоре с «Новым Днем» Верников также уточнил, что результаты экспертизы еще не готовы.

Напомним, Максима Верникова отправили на психиатрическую экспертизу 25 июня. В соцсетях его отец Борис Верников уточнил, что об этом ходатайствовал следователь. Это была не принудительная, а добровольная экспертиза. Она проводится не по решению суда, а в рамках расследования дела. По закону максимум – 30 дней.

Как уже писал «Новый День», 20 июня Максиму Верникову предъявили обвинение по ч. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». В качестве меры пресечения ему выбрана подписка о невыезде.

Екатеринбург, служба информации

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