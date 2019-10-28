На екатеринбургского журналиста завели дело из-за оскорбление судьи в Telegram

В отношении екатеринбургского журналиста и общественного деятеля Федора Крашенинникова возбуждено административное дело по по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ – за неуважение власти. В своем телеграм-канале он, комментируя многочисленные аресты оппозиционера Леонида Волкова, негативно и нецензурно охарактеризовал судей.

Крашенинников указал, что донос на него написал некто Хазиев Салават Флюрович. По данным «Контур-Фокуса», человек с таким именем владеет автосервисом, за которым числятся три исполнительных производства, два из которых возвращены взыскателю, «так как невозможно разыскать должника или его имущество». Телефон автосервиса в момент публикации был недоступен.

Добавим, две недели назад во время обысков в квартирах сторонников Навального правоохранители побывали также и у Крашенинникова, хотя тот в штабе не состоял. По его словам, его жилье обыскивали из-за его экс-супруги Полины Грейсман, которая два года назад уволилась из штаба.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.10.19

Искусство объединит актеров, поэтов и музейщиков: топ-10 платных и бесплатных площадок «Ночи искусств». / Свердловскстат: преподаватели получают 75 тысяч рублей, врачи – 80 тысяч. / Уралец отправится в колонию за оскорбление гаишников и попытку украсть бутылку водки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»