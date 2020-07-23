В Екатеринбурге задержан блогер Федор Крашенинников

Сегодня утром в Екатеринбурге полицией был задержан оппозиционный блогер Федор Крашенинников.

Информацию о задержании «Новому Дню» подтвердил адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы Федора. По некоторым данным, в отношении Крашенинникова планируют составить протокол за неуважение к власти.

Напомним, в октябре прошлого года в отношении Федора Крашенинникова было возбуждено административное дело по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ. В своем телеграм-канале он, комментируя многочисленные аресты оппозиционера Леонида Волкова, негативно и нецензурно охарактеризовал судей. Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Крашенинников пытался оспорить это решение в Свердловском областном суде, но оно устояло.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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