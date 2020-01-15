Активист Крашенинников не смог доказать в суде, что он не хулиганил в интернете

Свердловский областной суд оставил в силе постановление о привлечении к ответственности екатеринбургского активиста Федора Крашенинникова по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство, которое выразилось в распространении в интернете высказываний, говорящих о неуважении к власти.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, решение вступило в законную силу, и теперь Крашенинникову предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей, который он пытался оспорить.

Напомним, в октябре прошлого года в отношении Федора Крашенинникова было возбуждено административное дело по по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ. В своем телеграм-канале он, комментируя многочисленные аресты оппозиционера Леонида Волкова, негативно и нецензурно охарактеризовал судей.

Екатеринбург, служба информации

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