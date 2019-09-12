Екатеринбургский штаб Навального разгромлен: «Пропали два ноутбука, возможно, камера» (ФОТО, ВИДЕО)

В екатеринбургском штабе Навального, где сегодня с утра прошел обыск, сейчас наводят порядок и подсчитывают убытки.

Обыски в штабе Навального в Екатеринбурге

Как передает корреспондент РИА «Новый День», координатор штаба Юрий Кузьминых, который приехал в офис прямо из Следственного комитета, где его допрашивали как свидетеля по уголовному делу об отмывании денежных средств ФБК, был вынужден просить ключ от арендованного им офиса у администрации здания. Силовики, пришедшие утром, взломали замок, а потом повесили другой.

По словам Кузьминых, уже совершенно точно понятно, что пропали два ноутбука, возможно, видеокамера, но надо провести более тщательный осмотр помещения: сейчас там все перевернуто вверх дном. После того как станет ясно, что из имущества штаба уцелело, активисты будут решать, как им поступить. Вероятно, будут сделаны какие-то организационные выводы. Какие – пока говорить преждевременно.

Напомним, сегодня с утра обыски у руководителей штабов Навального, прошли более чем в 20 крупных городах, об этом сообщали СМИ Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Кемерова, Перми, Уфы, Липецка, Воронежа, Краснодара, Чебоксар и других городов. Их руководителей вызывали на допрос, в том числе и Юрия Кузьминых, о чем он ранее рассказал РИА «Новый День». Отметим, что его допрашивали без адвоката, но, поскольку он сам юрист, то счел это некритичным и просто отказался свидетельствовать против себя. Гораздо больше его беспокоил тот факт, что в момент обыска в штабе не было ни одного его сотрудника, и какие именно действия там производились – неизвестно. Офис на ул. 8 Марта, 13, силовики покинули через запасной выход, чтобы не встречаться с ждущими их у главного входа журналистами.

Кузьминых рассказал о допросе

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