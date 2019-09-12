В штаб Навального в Екатеринбурге пришел ОМОН (ФОТО)

В екатеринбургском штабе оппозиционера Алексея Навального проходят обыски. Как сообщила сотрудница штаба Полина Грейсман в фейсбуке, на лестнице находится ОМОН.

Корреспондент РИА «Новый День» передает с места событий, что в коридоре на шестом этаже здания, где находится офис штаба, стоят силовики в масках и с оружием. Они заявили, что здесь проходят следственные действия, и закрыли дверь в коридор. При этом снаружи на улице нет никаких признаков присутствия полиции – ни машин, ни сотрудников. Чуть позже сотрудникам соседних офисов разрешили пройти в коридор.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что пока не дает комментариев.

Также стало известно, что у еще одного сотрудника штаба, Виктора Распопова, проходят обыски в квартире на проспекте Ленина. Его друзья просят откликнуться адвокатов.

Напомним, сегодня утром силовики пришли домой к координатору екатеринбургского штаба Навального Юрию Кузьминых. Его самого не было дома, а дверь открыла его несовершеннолетняя дочь. Сейчас телефон Кузьмина недоступен. По некоторым данным, его везут в следственное управление СК на Щорса, и оппозиционер выкинул телефон.

Обыски у руководителей штабов Навального проходят в 22 крупных городах, об этом сообщают СМИ Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Кемерова, Перми, Уфы, Липецка, Воронежа, Краснодара, Чебоксар и др.

По данным «Нового Дня», мероприятия связаны с уголовным делом об отмывании денег, возбужденном в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, о котором Следственный комитет объявил в начале августа. Первоначально сообщалось о сумме «около миллиарда рублей», однако в официальных документах указано, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации

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