ЕСПЧ запросил у России информацию по делу больной эпилепсией сторонницы Навального

Европейский суд по правам человека запросил у Российской Федерации документы о состоянии здоровья отбывающей арест в Екатеринбурге Ирины Норман, о доступе её к лечению, о мерах, принимаемых согласно медицинскому заключению.

Об этом сообщил сегодня в соцсети юрист Иван Жданов. «Это ещё не значит, что будут приняты обеспечительные меры. Но уже сам по себе такой срочный запрос суда – грандиозный успех и исключительно редкий случай. Спецприёмник должен принять меры для того, чтобы не допустить какого-либо ухудшения здоровья Ирины Норман», – написал он.

Как уже сообщал «Новый День», жительница Екатеринбурга Ирина Норман была арестована на 15 суток за участие в несанкционированной акции против пенсионной реформы, которую организовали сторонники Алексея Навального 9 сентября. Незадолго до ареста девушка через громкоговоритель призывала протестующих обойти оцепление и двигаться в сторону Театра драмы, что, по-видимому, и стало причиной задержания.

Защитники активистки посчитали, что решение суда об аресте Ирины на 15 суток антигуманно, так как девушка страдает эпилепсией. Они оспаривали решение сначала в райсуде, потом в областном суде, но безуспешно. Завтра состоится еще одно судебное заседание, на котором защита будет просить изменить Ирине наказание по состоянию здоровья.

Екатеринбург, Страсбург, служба информации

Екатеринбург, Страсбург. Другие новости 20.09.18

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