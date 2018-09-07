Юрист дала 5 советов тем, кто собирается на митинг штаба Навального

Юрист из Екатеринбурга, представитель правозащиты «Открытой России» Юлия Федотова дала советы тем, кто собирается пойти на митинг, запланированный местным штабом Навального на 9 сентября.

Первый совет

Ответьте себе: «Какова цель посещения мероприятия? Что вы хотите получить? Чего хотите добиться?». В зависимости от ответов, будут и варианты действий.

Второй совет

Если цель – показать недовольство народа пенсионной реформой (наиболее адекватный и уважаемый мной вариант), то надо помнить, что значение имеет один фактор ‒ массовость. Вам не нужны плакаты и средства агитации – в толпе их все равно особо не видно, но они серьезно увеличивают шансы получить «родную» 20.2 КоАП РФ.

Не орите, не трясите плакатиками, не цепляйте на себя значков и прочего. Хотите показать недовольство народа – будьте его частью, увеличивайте массовость акции, возьмите с собой кота. Вероятность доставления и составления протокола в таком случае стремится к нулю.

Третий совет

Если вариант «все идут, и я иду», то в таком случае рекомендую сидеть дома.

Четвертый совет

Если цель – потусить и весело провести время, то лучше сделать это где-нибудь в более приятном месте. И желательно в закрытом – прогноз погоды неблагоприятен.

Пятый совет

Если цель ‒ хайпануть и поорать про «кровавый режим», тогда нужно брать плакатики, рупоры, значки, орать как можно громче. Можно подергать сотрудников полиции за усы или погоны. Идеально – если у вас уже есть административка по 20.2, тогда вам грозит административный арест за повторное совершение указанного правонарушения. Поэтому рекомендую сразу брать с собой вещи в ИВС (такие протоколы рассматриваются в день поступления – если будет дежурный судья, могут сразу же и отвезти).

Как уже сообщал «Новый День», ранее сторонникам Навального в Екатеринбурге не согласовали митинг и шествие против пенсионной реформы в день выборов. Власти посчитали, что это форма агитации, что недопустимо. По их мнению, проведение таких акций неподалеку от мест голосования может негативно сказаться на проведении выборов и обеспечении безопасности, а заявка на участие в акциях протеста пяти тысяч человек «может указывать на преднамеренное отвлечение Вами граждан от выборов».

Сами сторонники Навального решили считать акции протеста согласованными, потому что власти не предложили альтернативную площадку. Оппозиционеры зовут горожан к 14:00 на площадь Кирова (у здания УрФУ – бывшего УПИ).

Екатеринбург, служба информации

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