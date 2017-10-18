Участницу пикета в поддержку Навального Юлию Федотову суд оштрафовал на 10 тысяч рублей

Судья Максим Антропов начал заседание суда по делу активистки Юлии Федотовой, задержанной на протестной акции в Екатеринбурге 7 октября, около 16 часов. В ходе слушаний Федотовой было заявлено ходатайство об отводе не только судье, но и всему судейскому составу Ленинского районного суда, поскольку в СМС-уведомлении её назвали правонарушительницей, что, по мнению Федотовой, нарушило презумпцию невиновности.

Кроме того, видимо, по ошибке полицейских, в административном протоколе было указано нарушение ст.15 ФЗ «О полиции». Он регламентирует вопросы проникновения в жилища полицейских, и причем тут Федотова, суд выяснить не смог, однако счел её вину доказанной. Итоговое решение – штраф 10 тысяч рублей.

Напомним,7 октября проходила акция в поддержку Алексея Навального, которую региональное министерство общественной безопасности сочло незаконной.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 18.10.17

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