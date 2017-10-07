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Сторонники Навального в Екатеринбурге подводят итоги пикета, считают задержанных (ФОТО, ВИДЕО)

Сторонники Навального в Екатеринбурге подводят итоги пикета, считают задержанных (ФОТО, ВИДЕО)

По данным штаба Навального в Екатеринбурге, из 500 участников в ходе сегодняшней протестной акции было задержано 14 человек. «Новый День» подготовил видео самых жестких задержаний.

Задержания сторонников Навального в Екатеринбурге

Полиция на месте объясняла возмущенным участникам акции, что силу применяли только к тем, кто сопротивлялся.

Новый День: Сторонники Навального в Екатеринбурге подводят итоги пикета, считают задержанных (ФОТО, ВИДЕО)

Не обошлось без травм – один из задержанных в давке потерял сознание. Позже молодой человек объяснил, что ему передавили шею. Скорую вызывать не стали.

Новый День: Сторонники Навального в Екатеринбурге подводят итоги пикета, считают задержанных (ФОТО, ВИДЕО)

Все задержанные провели несколько часов в автозаках у площади Труда. Сотрудники полиции составили на них административные протоколы и отпустили.

Новый День: Сторонники Навального в Екатеринбурге подводят итоги пикета, считают задержанных (ФОТО, ВИДЕО)

Первый суд по делу об участии в несанкционированном пикете назначен на понедельник, 9 октября.

Новый День: Сторонники Навального в Екатеринбурге подводят итоги пикета, считают задержанных (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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