Организатора пикета в поддержку Навального, закончившегося задержаниями, приговорили к 20 часам обязательных работ (ФОТО, ВИДЕО)

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 20 часам обязательных работ координатора избирательного штаба Навального – Виктора Бармина. Ему вменили нарушение правил проведения публичных мероприятий в связи с прошедшей 7 октября в Екатеринбурге акции на площади Труда. Защита будет подавать апелляцию в областной суд. Если решение останется неизменным, отрабатывать наказание Бармин планирует в штабе Навального, где официально трудоустроен.

Судят координтора штаба Навального

Напомним, Бармин выступал координатором публичного мероприятия в поддержку Навального, состоявшегося в Екатеринбурге 7 октября. Акция была заявлена как пикет, инициаторы считали ее согласованной. Однако власти придерживались другого мнения и накануне мероприятия предупредили о санкциях за нарушение общественного мероприятия и «закона о митингах». В итоге по данным штаба Навального в Екатеринбурге, из 500 участников в ходе акции было задержано 14 человек. Сегодня административное наказание было вынесено только для координатора штаба Навального Виктора Бармина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании Ленинского районного суда сегодня присутствовало порядка 30 его сторонников. Дело рассматривал судья Владимир Ушаков.

Как указывалось в ходе заседания, сотрудники полиции в протоколе задержания указали на то, что Бармин нарушил правила проведения публичного мероприятия, проведя его в виде митинга, тогда как заявка в министерство безопасности подавалась на проведение пикета. Присутствовавшие в качестве свидетелей представители отдела полиции №5 не смогли дать четкое определение разницы между митингом и пикетом. Также предоставленные полицией в материалах дела видеозаписи не содержали времени доставления Бармина в полицию.

В результате судья принял решение о виновности Бармина по части 20.2 часть 1 КоАП «Нарушение правил проведения публичных мероприятий». Однако вынес достаточно мягкое наказание в виде 20 часов обязательных работ, которые согласно законодательству, Бармин может исполнять на месте своей работы. То есть в данном случае речь о предвыборном штабе Навального, где он официально трудоустроен. Защита Бармина намерена подавать апелляцию в облсуд, поскольку не согласна с обвинительным заключением.

Остальных сторонников Навального, которые были задержаны 7 октября, будут вызывать в суды в ближайшие дни.

Задержания в Екатеринбурге

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.10.17

Игорь Холманских подарил Эдуарду Росселю на юбилей северного оленя (ФОТО). / На мандат Буркова в Госдуме могут претендовать Черешнев, Ионин и Жуковский. / Их поменяли каналами: Енин – на ОТВ, Путинцев – на «Четверку». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»