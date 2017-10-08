Полиция отпустила всех задержанных в Екатеринбурге сторонников Навального

Полиция Екатеринбурга после составления административных протоколов отпустила всех активистов, задержанных 7 октября на несогласованном митинге в поддержку политика Алексея Навального, проходившем на площади Труда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальной сети Facebook координатор екатеринбургского штаба оппозиционера Виктор Бармин сообщил, что всего таких было 14 человек. «Всем большое спасибо: кто пришел, кто не ушел после задержаний, кто ходил к отделу полиции, кто вернулся на площадь Труда. 14 задержанных, на всех составили протоколы, всех отпустили. Пока последний задержанный не вышел из автозака – никто не ушел», – отметил он.

Активист добавил, что первоначальная информация о задержании более 30 сторонников Алексея Навального была неточной. В отношении активистов правоохранители составили протоколы по статье 20.2 КоАП – нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Со слов Бармина, в ближайшее время всех, кто получил «административку», будут вызывать в суд и по каждому вынесут решение.

Напомним, 7 октября Екатеринбург принял участие во всероссийской акции в поддержку Алексея Навального. Мероприятие не было согласовано с региональным министерством общественной безопасности. В связи с этим полицейские устроили задержания особо активных граждан. Судя по сообщениям СМИ, в уральской столице прошел один из многочисленных митингов, тогда как в других городах, таких как Тюмень и Сочи, организаторы из штабов вовсе отказались проводить массовые мероприятия, ограничившись одиночными пикетами.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.10.17

Сторонники Навального в Екатеринбурге подводят итоги пикета, считают задержанных (ФОТО, ВИДЕО). / Новая волна ложных минирований. Под прицел снова попали торговые центры. / Екатеринбургские сторонники Навального окружили отделение полиции (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»